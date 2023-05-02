Важное 02 мая 2023, 09:20 ВСУ 10 раз за утро ударили по селу в Курской области Губернатор Старовойт: ВСУ 10 раз за утро обстреляли село Теткино в Курской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские силы утром 2 мая обстреляли село Теткино Глушковского района Курской области. Власти зафиксировали 10 прилетов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

«Сегодня утром обстрелу со стороны Украины подвергся поселок Теткино Глушковского района. Всего зафиксировано 10 прилетов», — написал он.

Реклама

Старовойт уточнил, что обошлось без пострадавших. Однако семь жилых домов получили повреждения окон, крыш, заборов и фасадов. Кроме того, в результате ударов газовая труба низкого давления оказалась испорчена. Сейчас специалисты уже приступили к восстановительным работам.

Курская область является приграничным регионом и регулярно попадает под обстрел. Глушковский район в прошлый раз подвергся обстрелу со стороны ВСУ 29 апреля. Тогда под удар попал поселок Краснооктябрьский, там пострадали три дома.