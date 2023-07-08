Эксклюзив 08 июля 2023, 04:31 Вступившегося за школьницу подростка избили во Фрязине «360»: иностранцы напали на школьницу на озере во Фрязине Pxhere

Читать 360tv в

На пляже во Фрязине иностранцы избили подростка, который вступился за свою одноклассницу, к которой приставали хулиганы. Мать потерпевшей девочки рассказала «360», как все произошло.

Девочка вместе с сестрой поехала к своим одноклассникам во Фрязино на пляж купаться. В общей сложности, в компании было около 10 человек. До этого, как отметила собеседница «360», дети уже ездили так отдыхать и все было без происшествий.

Реклама

Около шести вечера девочка позвонила маме и попросила разрешения немного задержаться. Еще минут через 30 девочка позвонила снова и сказала, что их везут в отдел полиции.

«Я собираюсь, еду туда. И уже, когда приехала мне удалось пообщаться с ребенком и выяснить, что произошло», — вспомнила женщина.

По ее словам, ее дочь вместе с одним из своих одноклассников были в воде у берега, когда сзади к девочке кто-то подошел и крепко обнял. Сначала девочка подумала, что это ее друг, но когда поняла, что ошиблась, попыталась вырваться, но у нее не получилось.

Тогда иностранец, обнявший ее, развернул к себе и полез к ее груди. Девушка продолжала безуспешно вырываться. В это время к ним подбежал другой иностранец и, оттолкнув мужчину, сам начал зажимать девушку.

Школьница все-таки смогла вырваться и выйти на берег. Когда ее друг вступился и сказал, чтобы от девушки отстали, мужчины начали его хватать за руки. На берегу к ребятам подбежали их одноклассники и начали расспрашивать о ситуации. Ребята стали говорить мужчинам, что так делать нельзя и им нужно извиниться, на что мужчины начали нецензурно обзываться на девушек.

Один из одноклассников потерпевшей вступился за них, и иностранец ударил его по лицу. Парень дал сдачу, после чего компания, в которой были иностранцы, подбежала к ним и начала бить школьника. В ситуацию вмешался отдыхающий на пляже мужчина, который растащил всех и вызвал полицию.

Когда иностранцы увидели правоохранителей, они разбежались, задержать удалось только двоих людей из этой компании. Их доставили в отдел.