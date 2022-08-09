Встреча с подругой затянулась. Иркутский полицейский снял с балкона девочку, которую мать оставила одну на сутки

Полицейский при помощи пожарной лестницы эвакуировал с балкона многоэтажки пятилетнюю дочь, которую мать на сутки оставила одну дома. МВД начало проверку по факту происшествия. Мать ребенка рассказала «360», что поехала на работу, но в итоге встретилась с подругой, и посиделки затянулись.

«Я поехала на работу, но по дороге все отменилось, а так как я уже была в центре, встретилась с подружкой ненадолго. Она позвала, мы давно не виделись. Ну, и затянулось. Я уехала в субботу часов в девять, вернулась в воскресенье», — вспомнила женщина.

Она признала, что выпивала с подругой в тот день, но заявила, что проблем с алкоголем у нее нет, она «не какая-нибудь алкашка».

«Работа у меня такая»

«У дочери телефон есть, я ей звонила, все было хорошо, но кто-то, видимо, навел панику», — заявила мать.

По ее словам, о том, что ребенка «менты снимают с балкона», женщина узнала уже по пути домой в такси. Ей позвонили знакомые. О том, что дочь плакала и была голодна (это отмечено в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области), ей никто не сообщил.

«Надолго я ее не оставляю. Ну, могу оставить, потому что у меня работа такая, а сидеть не с кем, бабушек-дедушек нет», — поделилась мать девочки.

После происшествия она так и не видела дочь — ребенка забрали в реабилитационный центр для детей и подростков.

«Дочь забрали, мы с ней не встретились. Когда я приехала на такси, ее уже не было. Поеду в реабилитационный центр завтра», — рассказала о своих планах женщина.

Она не исключила, что проверка МВД закончится для нее «уголовкой».

Официальная версия

По данным главного управления МВД по региону, неравнодушный местный житель позвонил в полицию вчера вечером и сообщил, что на четвертом этаже многоэтажки долго стоит маленькая девочка и взрослых рядом нет. Правоохранители приехали на вызов, дверь квартиры оказалась заперта. Тогда полицейские вызвали сотрудников МЧС «со специальным транспортом с выдвижной лестницей». По ней сотрудник полиции забрался на балкон и вызволил ребенка. При этом девочка рассказала, что «очень хочет есть и давно находится одна».

«Сотрудники полиции по данному факту проводят проверку. Инспекторами по делам несовершеннолетних составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащий контроль за поведением ребенка и неисполнение родительских обязанностей», — говорится в сообщении иркутского ГУ МВД.

Ранее женщина уже попадала в поле зрения полицейских.