Вспышку африканской чумы зафиксировали в ЕАО. Найдено 10 очагов

Новые случаи африканской чумы зафиксированы в Еврейской автономной области. Всего найдено десять очагов заболевания свиней.

Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за эпидемии Подробнее

Большинство из них произошли в личных подсобных хозяйствах в Ленинском районе области.

«Также АЧС подтверждена у двух диких кабанов, которых павшими обнаружили местные охотники, — об этом «Российской газете» рассказала специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО Елена Козыряцкая.

Всего в зоне заражения в Еврейской автономии оказались 600 свиней. Их придется уничтожить. Ведь это единственный способ борьбы с инфекцией.

Фермеры уже понесли большие потери. Ведь даже когда снимут карантин, разводить свиней сразу будет нельзя. Местным жителям позволят это сделать лишь через год.

В Хабаровском крае заболевших животных пока нет. Эксперты считают, что АЧС не распространился на этот регион, потому что Хабаровский край и ЕАО связывает Амурский мост. Там функционирует ветеринарно-полицейский пост.

В зимний период, когда реку затянет лед, ситуация станет критичнее. Нужно будет отслеживать переход диких кабанов по льду. Они могут стать переносчиками чумы. В связи с этим фермерам рекомендуют заранее сократить число скота в своих хозяйствах.