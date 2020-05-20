Вспышка смертей от отравления метадоном зафиксирована в Тюменской области

На данный момент лечение в отделении токсикологии ОКБ № 2 Тюмени проходят четыре человека с отравлением метадоном. Один из них — в крайне тяжелом состоянии, ранее он пережил клиническую смерть.

Ирина Чайковская, главный внештатный токсиколог депздрава, пояснила, что чаще всего с отравлением метадоном в больницу попадают мужчины 20-45 лет. Некоторые оказались там после первого же приема «синтетики».