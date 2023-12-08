Происшествия 08 декабря 2023, 19:18 Вспышка острой кишечной инфекции произошла в российской школе Минздрав: 12 учеников школы Волгодонска госпитализировали с кишечной инфекцией РИА «Новости»

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Группу школьников из 12 человек доставили в инфекционную больницу Волгодонска с острой кишечной инфекцией. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минздрава Ростовской области, всего в учебном заведении зарегистрировали 43 случая заражения школьников.

Состояние доставленных в больницу детей врачи оценили, как средней степени тяжести. При этом они отметили, что уже видят положительную динамику.

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«Остальные дети находятся на амбулаторном наблюдении, их прием ведется с разделением потоков пациентов», — заявили в ведомстве.

Областное управление Роспотребнадзора объявило о начале проведения срочного расследования с подключением специалистов «Центра гигиены и эпидемиологии». В ведомстве заявили, что уже провели комплекс мероприятий, чтобы не дать заболеванию распространиться.

В школе Волгодонска специалисты взяли пробы продукты питания и воды, а также проверили рабочие поверхности, где готовили пищу. Весь персонал отправили на обследования на предмет бактериальных и вирусных возбудителей.