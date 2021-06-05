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    05 июня 2021, 10:35

    Вспышка неизвестной болезни началась в Канаде

    Дарья Морозова

    Неизвестное заболевание зафиксировано в Канаде. Об этом сообщила «Газета.ru», со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Впервые симптомы этой болезни обнаружили в 2015 году. С тех пор заболели 48 человек, шесть умерли. Врачи не могут поставить точный диагноз, так как симптомы друг с другом не очень связаны.

    «Это быстро прогрессирующее слабоумие и психиатрические проявления, когда сразу теряется все, что контролируется головным и спинным мозгом. Это ужасно», — описал заболевание невролог Нил Кэшман.