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    07 октября 2021, 15:21

    Вспышка кишечной инфекции произошла в детском саду в Салехарде

    Группу детского сада в Салехарде закрыли на карантин из-за вспышки кишечной инфекции

    Дарья Морозова

    Кишечную инфекцию диагностировали у троих воспитанников детского сада в Салехарде. Об этом сообщило издание «Ямал-регион».

    Всю группу из 17 человек закрыли на карантин. Тех, кто контактировал с заболевшими детьми, отправили сдавать анализы.

    В учреждении родителей призвали внимательно следить за самочувствием детей и не вести их в детский сад при появлении подозрительных симптомов.

    «Чтобы не было ничего, нужно следить за детьми. Руки мыть обязательно. И беречь себя и детей», — подчеркнула заведующая детским садом Елена Алиева.