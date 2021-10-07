Вспышка кишечной инфекции произошла в детском саду в Салехарде

Кишечную инфекцию диагностировали у троих воспитанников детского сада в Салехарде. Об этом сообщило издание «Ямал-регион».

Всю группу из 17 человек закрыли на карантин. Тех, кто контактировал с заболевшими детьми, отправили сдавать анализы.

В учреждении родителей призвали внимательно следить за самочувствием детей и не вести их в детский сад при появлении подозрительных симптомов.

«Чтобы не было ничего, нужно следить за детьми. Руки мыть обязательно. И беречь себя и детей», — подчеркнула заведующая детским садом Елена Алиева.