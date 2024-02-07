Происшествия 07 февраля 2024, 19:39 Вспыхнувший после обстрела ВСУ пожар в Белгородской области сняли на видео Очевидцы сняли пожар после обстрела Белгородской области со стороны ВСУ Unsplash

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Пожар, который вспыхнул в Белгородской области после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сняли на видео. Кадры от очевидцев опубликовал Telegram-канал «Жесть Белгород».

Судя по ролику, огонь охватил территорию одного из промышленных предприятий города. На фоне видны трубы, подготовленные к погрузке и расположенные под специальным краном. Площадь пожара не уточнялась.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале подтвердил, что несколько объектов, среди которых одно предприятие, получили повреждения в результате атаки ВСУ.

Глава региона сообщил, что над Белгородским районом уничтожили семь воздушных целей. Два человека получили ранения, пострадавших доставили в городскую больницу Белгорода. Осколки повредили 15 автомобилей, на место прибыли оперативные службы.

Днем 7 февраля в Белгороде включили сирены ракетной опасности. Людей призвали пройти в укрытия.