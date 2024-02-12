Происшествия 12 февраля 2024, 08:44 Вспыхнувший на трассе М5 грузовик сняли на видео ГИБДД: движение по трассе М5 закрыли из-за загоревшегося грузовика

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В Челябинской области грузовик загорелся на обочине трассы М5 «Урал». На время тушения в месте аварии ограничили автомобильное движение, сообщила региональная Госавтоинспекция.

Возгорание произошло утром 12 февраля на 1646-м километре трассы Москва — Челябинск. В ведомстве не уточнили причину ЧП, но сообщили, что никто не пострадал. Пресс-служба Госавтоинспекции объявила о закрытии движения.

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На кадрах охваченный огнем грузовик стоял на обочине недалеко от построек. К месту ЧП подъехали две пожарные машины и одна полицейская.

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