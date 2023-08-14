Эксклюзив 14 августа 2023, 20:53 «Вскрыли дверь монтировкой». Спасший девочку от падения с высоты в Каспийске рассказал о происшествии Спаситель девочки от падения с высоты в Каспийске рассказал о пережитом стрессе Телеканал «360»

Читать 360tv в

Участие в операции по спасению маленькой девочки, сидевшей на кондиционере на уровне девятого этажа в Каспийске, принимал участие мужчина с именем Джамалутдин. В беседе с «360» он поделился подробностями происшествия.

По словам собеседника, с утра он шел на море, когда увидел собравшуюся толпу около многоэтажного дома, а потом — сидевшего на кондиционере ребенка.

Реклама

«Я сразу побежал в сторону подъезда и начал кричать, чтобы вызвали спасателей. Поднявшись на девятый этаж, увидел много людей, а потом смог зайти в квартиру снизу», — рассказал Джамалутдин.

По его словам, он увидел, что на подоконнике, высунувшись в окно, стоял мужчина, еще один человек его страховал. Внизу уже собрались люди с одеялами, чтобы поймать девочку, если она сорвется.

В итоге Джамалутдин вместе с еще одним жильцом приняли решение взломать дверь в квартиру, в которой находилась девочка. Мужчины боялись, что ребенок сорвется.

«Вскрывали дверь монтировкой и топором. Из-за шума еще одна девочка, которая находилась в квартире, нам открыла. Мы забежали и сразу же сняли ребенка и затащили внутрь», — добавил собеседник «360».

Он добавил, что дальнейшего развития событий не видел, потому что прибывшие правоохранители попросили его уйти. На море от пережитого стресса Джамалутдин решил не ходить.

В ГУ МВД Дагестана сообщили, что на стоящего на кондиционере ребенка обратили внимание туристы, которые вызвали на место полицейских и спасателей. Взрослых в квартире не было, поэтому специалистам пришлось вскрывать двери, но находящаяся внутри квартиры еще одна девочка пустила всех сама после длительных уговоров.