Всю гражданскую авиацию Украины проверят после крушения самолета в Иране

Самолеты гражданской авиации Украины пройдут проверку летной пригодности. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что проверка будет проведена независимо от причин крушения лайнера МАУ в Иране.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Основной версией случившегося считается техническая неисправность. Также были названы и другие версии, среди которых столкновение с ракетой, однако власти Ирана опровергли ее. Также в посольстве Украины исключили версию теракта.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Генеральному прокурору завести уголовное дело по факту произошедшей катастрофы. Спасатели обнаружили черный ящик. Его передали правоохранительным органам.

Жертвами крушения Boeing-737 стали 82 гражданина Ирана, 63 пассажира из Канады, 11 украинцев. Также среди погибших были 10 граждан Швеции, четыре человека из Афганистана и по три из Германии и Великобритании. По данным МВД Украины, на борту находилось 180 человек. По данным посольства России в Иране, россиян на борту разбившегося Boeing не было.