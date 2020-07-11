«Вся семья очень порядочная»: нижегородец рассказал о владельцах квартиры, где произошел взрыв
По его словам, это пара достаточно преклонного возраста, которая очень внимательно и щепетильно следила за газовым оборудованием. Все проходящие через ЖЭК проверки они проводили постоянно.
«Вся семья очень порядочная. У них очень хорошо все сделано в квартире, все чистенько, все добротно, все аккуратно. Хорошая трехкомнатная квартира. Они приезжают периодически, проверяют и снова уезжают. Но в момент ЧП их дома не было», — рассказал Максим.
Также он отметил, что, судя по снятым очевидцами кадрам, пожар произошел на балконе, а не на кухне. где шли газовые трубы. Он отметил, что кухня располагается в другой части квартиры.
«У меня непонятные мысли в голове. Может быть, кто-то курил утром и бычок попал на балкон или еще что-то. Потому что на кухне вроде даже что-то уцелело, насколько я успел увидеть. Не очень понятная ситуация», — пояснил Максим.
После происшествия на место приехали представители руководства города, района, региональных главков МЧС и МВД. Они составили списки жильцов и пообещали всех разместить в гостиницах и обеспечить всем необходимым.
По словам Максима, основная проблема во втором и третьем подъездах, где взрыв снес перегородку. По предварительным данным, первый подъезд оставался в порядке. О причинах происшествия пока никто ничего не сказал, так как идет следствие.
Утром в субботу, 11 июля, на шестом этаже жилого дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде взорвался газ и возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС, которые вывели из здания 28 человек, еще 11 жильцов пришлось эвакуировать. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, из них двоим потребовалась госпитализация. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что состояние пострадавших опасения у врачей не вызывает.
По данным МЧС, взрыв и пожар повредили межквартирные перегородки и перекрытия между шестым и седьмым этажами. Кроме того, в окнах двух квартир и подъезде выбиты стекла.
Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Сейчас на месте работают криминалисты. Они осматривают место взрыва и устанавливают причины происшествия.