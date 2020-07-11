«Вся семья очень порядочная»: нижегородец рассказал о владельцах квартиры, где произошел взрыв

Взрыв в жилом доме Нижнего Новгорода произошел в квартире пенсионеров. В этот момент они находились на даче, но после ЧП их быстро привезли домой. Об этом «360» рассказал их родственник Максим.

По его словам, это пара достаточно преклонного возраста, которая очень внимательно и щепетильно следила за газовым оборудованием. Все проходящие через ЖЭК проверки они проводили постоянно.

«Вся семья очень порядочная. У них очень хорошо все сделано в квартире, все чистенько, все добротно, все аккуратно. Хорошая трехкомнатная квартира. Они приезжают периодически, проверяют и снова уезжают. Но в момент ЧП их дома не было», — рассказал Максим.

Также он отметил, что, судя по снятым очевидцами кадрам, пожар произошел на балконе, а не на кухне. где шли газовые трубы. Он отметил, что кухня располагается в другой части квартиры.

«У меня непонятные мысли в голове. Может быть, кто-то курил утром и бычок попал на балкон или еще что-то. Потому что на кухне вроде даже что-то уцелело, насколько я успел увидеть. Не очень понятная ситуация», — пояснил Максим.

После происшествия на место приехали представители руководства города, района, региональных главков МЧС и МВД. Они составили списки жильцов и пообещали всех разместить в гостиницах и обеспечить всем необходимым.

По словам Максима, основная проблема во втором и третьем подъездах, где взрыв снес перегородку. По предварительным данным, первый подъезд оставался в порядке. О причинах происшествия пока никто ничего не сказал, так как идет следствие.

Утром в субботу, 11 июля, на шестом этаже жилого дома на улице Краснодонцев в Нижнем Новгороде взорвался газ и возник пожар. На место прибыли сотрудники МЧС, которые вывели из здания 28 человек, еще 11 жильцов пришлось эвакуировать. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, из них двоим потребовалась госпитализация. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что состояние пострадавших опасения у врачей не вызывает.

По данным МЧС, взрыв и пожар повредили межквартирные перегородки и перекрытия между шестым и седьмым этажами. Кроме того, в окнах двух квартир и подъезде выбиты стекла.

Следователи завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей». Сейчас на месте работают криминалисты. Они осматривают место взрыва и устанавливают причины происшествия.