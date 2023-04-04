04 апреля 2023, 12:45
Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине
Воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины
На территории Украины объявили воздушную тревогу. Об опасности предупредили жителей всех регионов. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале оповещения.
В 12:38 воздушную тревогу объявили в Днепропетровской области и Киеве, спустя минуту — в подконтрольной части Запорожской, Винницкой, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях. К 12:43 особый режим ввели во всех регионах, в том числе Житомирской и Закарпатской областях.
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Воздушную тревогу объявили из-за взлетевших с территории Белоруссии самолетов — носителей гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщил сайт «Страна.ua».
Ночью 4 апреля в Одессе прогремели несколько взрывов, после атаки беспилотником загорелся аэродром «Школьный», с которого запускали дроны в сторону Крыма, и одно из городских предприятий. По словам очевидцев, уничтожили также два цеха беспилотников.
Украина
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