Важное 06 марта 2023, 10:11 Всеобщую воздушную тревогу объявили на Украине Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины Unsplash

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Утром 6 марта жителей всех регионов Украины предупредили об опасности. В стране объявили всеобщую воздушную тревогу. Такую информацию опубликовали в Telegram-канале оповещения.

Сначала воздушную тревогу объявили в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, затем в Киевской, Полтавской и Днепропетровской областях. В течение нескольких минут предупреждение распространили на всю страну, в последнюю очередь сирены зазвучали в Харьковской области.

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