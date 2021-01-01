«Всех поддерживал и мотивировал». Девушка рассказала о погибшем в Подмосковье фельдшере

Об этом «360» рассказала девушка Юлия Анастасия Чижикова.

«Он был очень замечательным человеком, любящим и всегда любим. Всегда для всех все сделает и поможет. Всегда всех поддерживал и мотивировал. Никогда никого не обидит», — рассказала она.

Анастасия подчеркнула, что Юлий всегда заступался за слабых и делал все, чтобы прославить колледж, в котором учился, — Московский областной медицинский колледж.

«Все хорошие слова и черты характерны для него», — подчеркнула девушка.

Фельдшер погиб под Серпуховом утром 1 января. Он приехал на вызов из-за ДТП и помогал раненым. В этот момент на него наехал автомобиль ВАЗ-2112, за рулем которого находился 28-летний мужчина. По предварительной информации, он был пьян.

В результате Юлий погиб, а еще три человека пострадали. Речь идет о двух спасателях местного аварийно-спасательного отряда и сотруднике ДПС ГИБДД — последнего госпитализировали.