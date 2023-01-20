Происшествия 20 января 2023, 18:57 Всех пассажиров круизного лайнера Astoria Grande отправят в Сочи самолетами Представитель судовладельца: пассажиров Astoria Grande отправят в Сочи самолетами РИА «Новости»

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Пассажиров российского лайнера Astoria Grande, врезавшегося в пристань в Турции, отправят в Сочи самолетами. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель судовладельца.

«Людей будем отправлять самолетами, всех отправим сегодня-завтра. Отправка уже началась. Судно становится на ремонт в Турции», — сказал собеседник агентства.

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Представитель судовладельца отметил, что очередной круиз на судне Astoria Grande из Сочи, был запланирован на 21 января, но его отметили. Туристам, которые забронировали поездки, вернут деньги. Круизную программу планируют продолжить в апреле, заключил он.

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Лайнер Astoria Grande 18 января столкнулся с краевой защитой причала в турецком порту Амасра, когда пытался пришвартоваться в шторм. На борту судна находились 385 туристов из России и 283 членов экипажа. В результате ЧП никто не пострадал.

После того, как погода стабилизировалась, лайнер пришвартовался в порту 19 января. По данным турецкого агентства Anadolu, Astoria Grande отремонтируют на верфи Тузла в Стамбуле.