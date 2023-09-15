Происшествия 15 сентября 2023, 16:50 Всех отравившихся шаурмой в бистро на севере Москвы выписали из больниц Роспотребнадзор: всех отравившихся шаурмой в бистро на севере Москвы выписали РИА «Новости»

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В инфекционные стационары города Москвы госпитализировали 42 человека, которые отравились шаурмой в бистро на севере города. К настоящему моменту всех их выписали. Об этом сообщило столичное управление Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что лабораторные исследования, проведенные в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве», выявили у заболевших сальмонеллез — штамм Salmonella enteritidis группы D1. Все они употребляли шаурму с курицей и куры-гриль.

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«По предварительным результатам эпидемиологического расследования источником инфекции послужило зараженное куриное мясо», — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ларек с шаурмой «Бистро-24» в Москве закрыли из-за кишечной инфекции, а более 180 килограммов продуктов без маркировки изъяли. Поставщика продукции и закупщика кафе заключили под стражу до 25 октября.