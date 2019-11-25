Всех отравившихся газом в школе под Нижним Новгородом отпустили из больницы

43 ребенка и один взрослый попали в больницу после отравления газом в сельской школе. медики оказали всем поступившим пациентам необходимую помощь и уже отпустили домой. Об этом «360» сообщил главный врач «Вадской центральной районной больницы» Александр Горбунов.

«В настоящее время, вот 13:40, все отпущены, то есть это уже хорошо. Всего поступило 44 ребенка и один взрослый. Поступили они в легкой степени тяжести, но у 10 человек было [состояние] ближе к средней степени тяжести», — сказал главврач.

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По словам Горбунова, медики оказывали помощь школьникам и взрослому пациенту в течение трех часов. Сам выброс газа произошел возле школы в селе Вад.

«Авария произошла не в школе, авария произошла на газораспределительной станции, которая находится [на расстоянии] около километра с лишним [от школы]. Газ поднялся, и ветер принес этот газ в школу, где были открыты форточки», — пояснил он.

Об отравлении людей в школе стало известно днем 25 ноября. Всех пострадавших удалось оперативно госпитализировать, а директор образовательного учреждения провел совещание по поводу случившегося.