    11 мая 2020, 01:10

    «Всех оглушило сильно». Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Ставрополье

    Кирилл Фролов, Мария Бокарева

    Жителей Ставропольского края, пострадавших при взрыве гранаты, сильно оглушило. Об этом «360» рассказала их родственница.
    «Всех оглушило сильно». Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Ставрополье

    Инцидент произошел в поселке Приэтокский в Георгиевском городском округе. 10 мая местная жительница Марина С. отмечала 55-летие в частном доме. На праздновании собрались около двадцати человек.

    Сосед именинницы «на фоне бытового конфликта» бросил во двор неустановленное взрывное устройство, сообщили в МВД. По предварительным данным, взорвалась граната. В результате пострадали 15 человек, злоумышленника задержали. По данным источника ТАСС, в основном, гости получили ранения ног. В Следственном комитете заявили, что в больницу попали три человека «с травмами различной степени тяжести». Остальные от госпитализации отказались. Злоумышленник, по данным следователей СК, был недоволен шумным поведением соседей

    Марина С. / «Одноклассники»

    Родственница пострадавших сообщила «360», что Марину отвезли в больницу Минеральных Вод. По предварительным данным, она получила травму лица. Ее муж Геннадий помогал пострадавшим, добавила собеседница телеканала.

    «Всех оглушило сильно», — рассказала родственница.

    «Всех оглушило сильно». Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Ставрополье | Изображение 1
    Место происшествия / управление СК по Ставропольскому краю