«Всех оглушило сильно». Стало известно о состоянии пострадавших от взрыва в Ставрополье

Жителей Ставропольского края, пострадавших при взрыве гранаты, сильно оглушило. Об этом «360» рассказала их родственница.

Инцидент произошел в поселке Приэтокский в Георгиевском городском округе. 10 мая местная жительница Марина С. отмечала 55-летие в частном доме. На праздновании собрались около двадцати человек.

Сосед именинницы «на фоне бытового конфликта» бросил во двор неустановленное взрывное устройство, сообщили в МВД. По предварительным данным, взорвалась граната. В результате пострадали 15 человек, злоумышленника задержали. По данным источника ТАСС, в основном, гости получили ранения ног. В Следственном комитете заявили, что в больницу попали три человека «с травмами различной степени тяжести». Остальные от госпитализации отказались. Злоумышленник, по данным следователей СК, был недоволен шумным поведением соседей

Марина С. / «Одноклассники»

Родственница пострадавших сообщила «360», что Марину отвезли в больницу Минеральных Вод. По предварительным данным, она получила травму лица. Ее муж Геннадий помогал пострадавшим, добавила собеседница телеканала.

«Всех оглушило сильно», — рассказала родственница.