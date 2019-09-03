Всего за несколько минут. Полицейские задержали магазинных воров в Серебряных Прудах

Мужчины пришли в супермаркет с рюкзаками. Один из них целенаправленно двинулся в отдел косметики и взял с прилавка все дезодоранты, включая женские. Затем его подельник, вычислив одну из камер наблюдения, прикрыл собой товарища, который сложил товар в рюкзак. Кроме того, мужчины распотрошили коробки с шоколадом. Украденное они передали подельнику, который вынес все из торгового зала.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и установили автомобиль, на котором скрылись правонарушители.

«По имеющейся ориентировке сотрудники ДПС через несколько минут на одной из улиц города остановили разыскиваемое транспортное средство и задержали подозреваемых в совершении преступления. При осмотре автомашины обнаружено и изъято похищенное имущество», — прокомментировал Виталий Нюкалов, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Источник фото: телеканал «360»

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Ущерб магазину от кражи составил около 100 тысяч рублей. Только один из задержанных вину в содеянном не признает. Двое остальных сознались в преступлении. Учитывая то, что кража была совершена группой лиц по предварительному сговору — обвиняемым грозит до 10 лет колонии.