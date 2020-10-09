Всего два взрыва произошло на рязанском арсенале за ночь

На территории военных складов в Рязанской области прошедшей ночью произошло только два взрыва. А к утру они прекратились совсем. Последствия ЧП ликвидируют более полутора тысяч человек и более 400 единиц техники.

Об уменьшении интенсивности взрывов артиллерийских снарядов на 06:00 9 октября сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

«В ночное время произошло два взрыва», — сказал собеседник агентства.

Специалисты разделили территорию на шесть боевых участков для тушения пожара. Работает наземная группировка, которая занимается защитой населенных пунктов и борьбой с огнем в отдельных очагах. Тушение проводят на безопасном расстоянии.

В пятницу в воздух планируют поднять авиацию для разведки зоны ЧС. Работу продолжит и воздушная техника Минобороны РФ и наземные силы по тушению пожара и защите населенных пунктов.

К реагированию на чрезвычайную ситуацию привлекли 1562 человека и 405 единиц техники, в том числе девять единиц авиации и три пожарных поезда.

Ранее в министерстве обороны сообщили, что режим ЧС снимут утром 9 октября. Для местного населения арсенал больше угрозы не представляет, открытого горения больше нет.