«Всегда отличался плохим поведением»: сосед о казанском стрелке

Бывший сосед семьи казанского стрелка Ильназа Галявиева рассказал Telegram-каналу «112», что молодой человек всегда отличался плохим поведением. Отец Ильназа извинялся перед соседями за поведение сына.

По словам бывшего соседа семьи, он однажды пришел к отцу Ильназа, а молодой человек начал ругаться из-за того, что ему якобы мешали спать. После этого отец молодого человека извинялся перед мужчиной за поведения сына. Мать парня сосед видел не часто.

По данным «112», отношения с матерью у Галявиева тоже не сложились. Жили они раздельно.

Утром 11 мая в казанской школе № 175 началась стрельба. Огонь по ученикам и преподавателям открыл 19-летний Ильназ Галявиев, бывший выпускник учебного заведения. Двое взрослых и семеро детей погибли, еще 21 человек ранен. Большая часть пострадавших — дети в возрасте от семи до 15 лет.

Молодой человек сдался полиции. На допросе он объяснил свой поступок ненавистью, которую стал испытывать ко всем людям. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.