Эксклюзив 29 января 2024, 16:43 «Все живы-здоровы». В гимназии Петербурга рассказали о взрыве гранаты в руках ученика Источник «360»: школьник из Петербурга получил ранение при взрыве гранаты

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Взрыв страйкбольной гранаты привел к ранению ученика гимназии в Санкт-Петербурге. Об этом «360» сообщил осведомленный источник. В учебном заведении травмирование ребенка опровергли.

Представитель гимназии заявил, что работа учебного заведения продолжается в штатном режиме. На место прибыли представители правоохранительных органов.

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«Все живы-здоровы. Работаем в штатном режиме. Никто не пострадал. На месте работают компетентные органы», — заявили в гимназии.

По словам источника, страйкбольную гранату в гимназию принес один из учеников, чьи родственники работают в силовых структурах. В результате детонации один из осколков попал в одного из гимназистов.

Телеканал «360»

«Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточнила, что ранение получил школьник, который попросил приятеля показать гранату. Сам владелец опасной пиротехники успел уйти домой.