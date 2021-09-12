«Все живы»: зажатые в салоне пассажиры самолета L-410 связались с властями Иркутской области

Пассажиры самолета, который совершил жесткую посадку в тайге около села Казачинское, рассказали о своем состоянии и о том, что происходит на месте крушения в эти минуты. Как сообщило «РИА Новости», с одной из женщин уже связался губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Женщина, с которой поговорил политик, все еще находится в салоне судна. Она рассказала, что фюзеляж самолета поврежден, но пожар не начался. По информации губернатора, все пассажиры живы, они общаются между собой. Однако люди зажаты в деформированном корпусе.

Общаются с пассажирами и их родственники. Сын одной из женщин поделился с Telegram-каналом Mash, что постоянно находится на телефонной связи с матерью. Она сообщила, что на место уже прибыла скорая помощь. Пассажирка подтвердила, что все в салоне живы.

По данным Telegram-канала Baza, одной из выживших удалось покинуть салон самолета и выйти на встречу медикам. Эвакуацию собираются начинать безотлагательно. Увезти людей с места крушения планируют на лодке, ведь обломки самолета находятся на острове. Поиски сильно осложнены погодными условиями — в месте крушения стоит густой туман.

Аудиозапись, предположительно, из салона самолета опубликовал Telegram-канал LifeShot. На записи слышны женские голоса, которые просят о помощи и кричат, что кто-кто идет, рядом с воздушным судном видны фонари.

Авария произошла 12 сентября вечером в Казачинско-Ленском районе близ села Казачинское. Борт L-410 направлялся в населенный пункт из Иркутска, но по дороге совершил жесткую посадку.