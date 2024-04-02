Эксклюзив 02 апреля 2024, 16:40 «Все живы и здоровы». В Подмосковье затопило зоопарк с тиграми и львами Сотрудники парка львов «Земля прайда» эвакуировали животных из-за паводка Парк львов ЗЕМЛЯ ПРАЙДА

Читать 360tv в

Парк львов «Земля прайда» в Подмосковье оказался затоплен из-за выхода из берегов находящейся рядом реки Нудоль. Сотрудница зоопарка Екатерина рассказала «360», что работники оперативно эвакуировали всех животных.

Руководство «Земли прайда» опубликовало в Telegram-канале эффектные видеозаписи с весенним разливом реки на территории парка. На кадрах видно, как один из тигров плывет, держа в зубах большой кусок мяса.

Реклама

По словам сотрудницы зоопарка, паводок произошел ночью. К счастью, животные не пострадали — сотрудники перенесли всех зверей в безопасные места.

«Ничего, нормально, справляемся. Животных эвакуируем, переносим. Все живы и здоровы», — отметила работница зоопарка.

Собеседница «360» добавила, что из-за половодья парк закрылся, но его снова откроют, когда уйдет вода.

«Речка рядом протекает, она просто вышла из берегов. Мы пока временно не работаем», — отметила Екатерина.

Ранее из московского зоопарка «Планета обезьян» сбежал орангутан. Животное оперативно поймали и вернули его в вольер. Сотрудники зоопарка отметили, что «беглец» не представлял опасности для людей.