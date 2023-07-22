Происшествия 22 июля 2023, 14:55 «Все запомним». Симоньян — об обстреле журналистов кассетными боеприпасами Симоньян заявила, что обстрел ВСУ журналистов кассетными боеприпасами не забудут Публичное достояние

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ВСУ устроили обстрел российских журналистов, используя кассетные боеприпасы, об этом преступлении никогда не забудут, написала в Telegram-канале главред RT Маргарита Симоньян. Ранее факт атаки подтвердили в Минобороны.

«Погиб военкор наш, Ростислав Журавлев. Другие ребята ранены. Кассетные боеприпасы. Мы всех помним и все запомним», — подчеркнула она.

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По данным Минобороны, 22 июля около 12:00 подразделения украинских военных нанесли артиллерийский удар по группе журналистов МИЦ «Известия» и агентства РИА «Новости».

Журналисты готовили материалы об артиллерийских обстрелах ВСУ кассетными боеприпасами населенных пунктов Запорожской области.

В результате удара ранения получили четыре журналиста. Их оперативно доставили в полевые медицинские учреждения Минобороны. Во время эвакуации журналист РИА «Новости» Ростислав Журавлев скончался в результате разрыва кассетного суббоеприпаса.

«Состояние здоровья других журналистов средней тяжести, стабильное. Угрозы жизни нет», — добавили в ведомстве.