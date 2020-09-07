«Все вроде цело, но отбито». Москвичи полетали на параплане по купону и упали

В Новой Москве упал параплан с пассажирами, двое пострадали. Жена одного пострадавшего — Оксана — рассказала «360» подробности произошедшего и поделилась новостями о состоянии супруга.

Пара приобрела через сайт купон на полет на параплане в селе Бабенки. Первая поездка предназначалась для мужчины, а вторая для его жены. Но перед посадкой параплан резко рухнул на землю. В результате мужа увезли на скорой с повреждениями. Оксана сообщила, что сейчас в палату никого не впускают: «Стабильное состояние. Диагноз пока не поставлен».

Все вроде цело, но отбито Жена пострадавшего.

По словам девушки, после падения она вместе с сотрудниками компании подбежала к упавшим: «Мы сразу подбежали к упавшим и были с ними, пока скорая не приехала». Оксана сообщила, что у инструктора состояние тяжелое, но до приезда скорой он был в сознании.

«Непонятно, что пошло не так. Они начали приземляться и до земли оставалось немного, как с третьего этажа. Параплан как будто бы сложился и упал. Но ситуация непонятная», — вспоминает Оксана.

Была ли это ошибка в управлении или неисправность параплана, пока неизвестно.