03 декабря 2023, 12:46
«Все в слезы». Шесть человек ранило при украинском ударе по салону красоты в Донецке
РИА «Новости»: 6 жителей пострадали во время обстрела салона красоты в Донецке
Минимум шесть человек пострадали 3 декабря после обстрела салона красоты в Донецке со стороны ВСУ. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Очевидец происшествия Виктория рассказала, что в учебном классе проходило обучение. Одну из девочек ранило осколком в голову.
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«Мы все быстро на пол, тут все в тумане <…> На втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слезы, все плачем. У нас здесь студия красоты», — поделилась она.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Ленинского района ранение получила 54-летняя женщина. До этого пострадали еще две местные жительницы. Информация о раненых и разрушениях продолжает поступать.
Накануне, 2 декабря, при обстреле Донецка пострадали мужчина и женщина. Несколько домов получили повреждения.
ВСУ
Донецк
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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