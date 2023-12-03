Важное 03 декабря 2023, 12:46 «Все в слезы». Шесть человек ранило при украинском ударе по салону красоты в Донецке РИА «Новости»: 6 жителей пострадали во время обстрела салона красоты в Донецке РИА «Новости»

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Минимум шесть человек пострадали 3 декабря после обстрела салона красоты в Донецке со стороны ВСУ. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Очевидец происшествия Виктория рассказала, что в учебном классе проходило обучение. Одну из девочек ранило осколком в голову.

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«Мы все быстро на пол, тут все в тумане <…> На втором этаже женщину ранило в живот, мы все испугались, все в слезы, все плачем. У нас здесь студия красоты», — поделилась она.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что при обстреле Ленинского района ранение получила 54-летняя женщина. До этого пострадали еще две местные жительницы. Информация о раненых и разрушениях продолжает поступать.

Накануне, 2 декабря, при обстреле Донецка пострадали мужчина и женщина. Несколько домов получили повреждения.