Все в дыму, хоть уже и нет огня. Появилось видео с места пожара в кафе Костромы | 360°

Эксклюзив 05 ноября 2022, 10:36 Все в дыму, хоть уже и нет огня. Появилось видео с места пожара в кафе Костромы Место пожара в кафе «Полигон» в Костроме сняли на видео

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В распоряжении «360» появилось видео с места пожара в костромском кафе, где погибли 15 человек. Несмотря на то что огонь уже потушили, дыма все еще много.

На месте продолжают работать экстренные службы. В кадр попали несколько машин МЧС и сами спасатели. Несколько человек наблюдают за их работой.

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Возгорание произошло ночью. По предварительной информации, один из посетителей использовал петарду в здании. На данный момент известно о 15 погибших, также есть пострадавшие. СМИ сообщили, что заведением владеет депутат Костромской облдумы Ихтияр Мирзоев.

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На локализацию пожара ушло около двух часов, еще несколько часов заняло полное тушение. Огонь распространился на большую территорию — 3,5 тысячи квадратных метров, — кроме того, тушение осложнялось постоянной опасностью обрушения кровли. В итоге крыша все-таки рухнула по всей площади.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Местная прокуратура также начала проверку по факту случившегося.