Пострадавшая после нападения обезьяны в Мытищах девочка идет на поправку, ее перевели из реанимации в обычную палату. Об этом в Telegram-канале написала уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Омбудсмен посетила девочку вместе с послом Луганской Народной Республики Родионом Мирошником.

«Девчушка идет на поправку. Их с мамой уже перевели из реанимации в обычную палату. Врачи уверены — все будет хорошо. Пострадали пальчики на руке и на ножке. Зубами дикого животного были порваны сухожилия. Но все самое страшное позади. Пальчики после операции восстановили свою подвижность», — написала она.

Мишонова объяснила, что семья недавно приехала в Подмосковье из ЛНР и собирается остаться в регионе.

«Посольство поможет с оформлением гражданства и документов. Старшего братика девочки уже определили в школу, в первый класс. Мы с семьей на связи. А виновные будут наказаны», — заключила омбудсмен.

Накануне сбежавшая из частного зоопарка в Мытищах обезьяна напала на девочку на детской площадке. Медики оценили состояние ребенка как тяжелое, писали Nation News.

Местная жительница сообщила «360», что до нападения на ребенка животное атаковало женщину, но та смогла отбиться ветками.

Следком завел уголовное дело на должностных лиц, отвечающих за государственный контроль на территории Московской области.