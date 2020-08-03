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    03 августа 2020, 12:38

    Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

    Мария Шагиахметова

    Все станции московского метро проверят после анонимного сообщения на почту метрополитена о минировании. На движение поездов проверка не должна повлиять, сообщило РИА «Новости».
    Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

    «На электронную почту метрополитена поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Учитывая то, что станции не названы, проверку проведут на всем метро», — рассказал представитель экстренных служб агентству.

    При этом метро продолжит работать в штатном режиме. А проверка будет проведена без эвакуации и других чрезвычайных мер. Сообщения о минировании приходят в разных городах и затрагивают ряд общественных мест. Однако сведения не подтверждаются во время проверки.

    Так, в южно-сахалинском аэропорту специалисты по очередному анонимному сообщению проверяли здание и не обнаружили ничего подозрительного. Правда, во время работы пришлось эвакуировать пассажиров и приостановить рейсы.

    Похожие сообщения приходили в Санкт-Петербург, Москву и Краснодар. Там неизвестные тоже рассказали о минировании аэропортов.

    Новости SMI.FM