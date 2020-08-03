Все станции московского метро проверят после сообщения о минировании

«На электронную почту метрополитена поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва на трех станциях без указания названия. Учитывая то, что станции не названы, проверку проведут на всем метро», — рассказал представитель экстренных служб агентству.

При этом метро продолжит работать в штатном режиме. А проверка будет проведена без эвакуации и других чрезвычайных мер. Сообщения о минировании приходят в разных городах и затрагивают ряд общественных мест. Однако сведения не подтверждаются во время проверки.

Так, в южно-сахалинском аэропорту специалисты по очередному анонимному сообщению проверяли здание и не обнаружили ничего подозрительного. Правда, во время работы пришлось эвакуировать пассажиров и приостановить рейсы.

Похожие сообщения приходили в Санкт-Петербург, Москву и Краснодар. Там неизвестные тоже рассказали о минировании аэропортов.