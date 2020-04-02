Все спецслужбы прибыли на бытовой конфликт в Нижневартовске

Сотрудники МЧС, Росгвардии, ОМОН и полиции, а также скорая приехали к дому в Нижневартовске на семейный конфликт. По данным СМИ, девушка из квартиры на пятом этаже кричала, что у нее там ребенок, а у мужчины, который находится с ней рядом, пистолет.

На опубликованных кадрах видно, что под окнами растянули тент.

В пресс-службе Управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу «360» сообщили, что там происходит семейный конфликт на бытовой почве.

«Пока информация только по тому, что по этому адресу идет бытовой семейный конфликт. Пока все выясняется», — уточнила начальник пресс-службы ведомства Ольга Абмайкина.

Однако по какой причине на место прибыло столько специальных служб, узнать не удалось. Региональный главк МВД пообещал выпустить официальное заявление.