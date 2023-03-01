Эксклюзив 01 марта 2023, 10:34 «Все шокированы». Работник суда на Камчатке — об обнаружении расчлененного тела коллеги Расчлененное тело сотрудника суда обнаружили на Камчатке

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Тело пропавшего более недели назад пресс-секретаря Петропавловск-Камчатского суда Дмитрий Абургаева обнаружили расчленным. Коллега погибшего рассказала «360», что знакомые с ним люди сильно потрясены этой новостью.

«Дима всегда был приветлив, помогал чем мог. В ночь, когда он пропал, по словам друзей, был сильно пьян. До последнего близкие надеялись, что он просто внезапно загулял. Его смертью, особенно такой ужасной, сейчас шокированы все, кто знал Диму», — рассказала она.

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«Московский комсомолец» уточнил, что останки обнаружили в Петропавловске-Камчатском. Утром 1 марта собака принесла в частный дом человеческую голову. Хозяин животного вызвал полицию, которая спустя несколько часов поисков обнаружили в снегу останки Абургаева.

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Погибший пропал еще 22 февраля, к поисковым мероприятиям подключились волонтеры и правоохранители. Следственный комитет по региону начал расследование по факту гибели Абургаева.