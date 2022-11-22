Происшествия 22 ноября 2022, 09:47 Все школы Великих Лук получили сообщения о минировании ТАСС: все школы в Великах Луках проверяют после сообщений о минировании РИА «Новости»

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Полиция и оперативные службы проверяют сообщения о минировании всех школ в Великих Луках. По данным ТАСС, информацию о том, что их здания якобы заминированы, учебные заведения получили утром 22 ноября.

В ГУ МЧС Псковской области агентству подтвердили, что сейчас идет проверка. Правоохранители и спасатели работают на местах.

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В Великих Луках 16 школ. Среди них — педагогический лицей, кадетская школа и гимназия имени С. В. Ковалевской. Город является вторым по величине в Псковской области.

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