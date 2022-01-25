Все школы Тюмени провели эвакуацию из-за сообщений о «минировании». Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области в Telegram.

«В связи с возникновением 25.01.2022 нештатной ситуации (поступившие сигналы о возможном минировании зданий школ) в городе Тюмени, по данным областного департамента образования и науки, все учащиеся будут эвакуированы», — такой пост вышел в Telegram-канале ведомства в 11:48 25 января.

В правительстве подчеркнули, что все школьные помещения в городе осмотрят специальные службы до конца дня и с 26 января учебные заведения вернутся к обычному режиму работы.

Ранее все тюменские школы уже эвакуировали из-за таких же событий, мероприятия прошли 20 января. Фейковые «минирования» проходят по всей России с 2019 года, написала «Газета.ru». Сообщения об опасности уже приходили администрации судов, метрополитенов, торговых центров и других организаций.