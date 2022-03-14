14 марта 2022, 15:23
Все школы, колледжи и техникумы Камчатки эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Камчатском крае эвакуировали все колледжи, техникумы и школы из-за сообщения о вероятном «акте терроризма». Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
«Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средне-профессиональных организаций», — цитирует пресс-службу RT.
Уточняется, что отмена занятий связана с проверкой зданий, которую начали правоохранители.