Все школы, колледжи и техникумы Камчатки эвакуировали из-за сообщений о минировании

В Камчатском крае эвакуировали все колледжи, техникумы и школы из-за сообщения о вероятном «акте терроризма». Об этом написало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов из всех школ региона, а также студентов и сотрудников средне-профессиональных организаций», — цитирует пресс-службу RT.

Уточняется, что отмена занятий связана с проверкой зданий, которую начали правоохранители.