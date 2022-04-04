Все школы эвакуировали на Камчатке из-за сообщения о минировании

В Камчатском крае эвакуировали все школы из-за поступившего сообщения о возможном минировании. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«На Камчатке из-за поступившего анонимного сообщения о якобы готовящемся акте терроризма эвакуируют учеников и педагогов изо всех школ региона», — отмечается в сообщении.

В минувшую пятницу прошла эвакуация в аэропорту Волгограда. В воздушную гавань также поступила информация о минировании.