Происшествия 23 марта 2024, 13:49 «Все сделаем!» Симоньян поможет бойцам, остановившим машину террористов Симоньян пообещала оказать любую помощь бойцам за расстрел машины террористов РИА «Новости»

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Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян пообещала оказать любую помощь бойцам, расстрелявшим машину с террористами. Об этом журналистка написала в своем Telegram-канале.

«Бойцы, расстрелявшие машину с упырями, — если что-то нужно: помочь закрыть ипотеку, кредиты или что еще, пишите мне сюда в комменты. Все сделаем! Низкий вам поклон!» — сообщила Симоньян.

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По последним данным, жертвами теракта в Crocus City Hall 22 марта стали 115 человек. Спасатели продолжают разбирать завалы в концертном зале, где произошла стрельба и вспыхнул пожар.

По данным ФСБ, злоумышленники тщательно спланировали теракт. После случившегося они попытались скрыться на машине, двигаясь в сторону границы с Украиной. В общей сложности правоохранители задержали 11 человек.