10 мая 2023, 17:38
«Все рухнуло на моих глазах». Ребенок получил травму в игровом комплексе парка Петербурга
Девочка сломала ногу при обрушении игрового комплекса «Паутинка» в Санкт-Петербурге
Обрушение детского игрового комплекса «Паутинка» произошло в Московском парке Победы Санкт-Петербурга, девочка получила перелом ноги со смещением. Об этом «360» рассказала мама пострадавшей.
«Дочке понадобится операция, там перелом ноги со смещением. В момент обрушения комплекса я была там, рядом с детьми. Все рухнуло на моих глазах», — сказала мать.
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Женщина отметила, что сломалось крепление комплекса, которое держит канаты на высоте.
«Может быть, проржавело что-то. Всего в момент обрушения там играли несколько детей, из них трое — мои. Старший сын отделался ушибом, другой младший сын был внизу. А дочка была наверху. Других детей в целом не задело», — добавила она.
Мать пострадавшей подчеркнула, что намерена добиваться привлечения виновных к ответственности.
«Мне звонили из Следственного комитета, из прокуратуры, из администрации Московского района. Буду привлекать виновных к ответственности, так нельзя. А если бы головой ударилась дочь?» — задалась она вопросом.
ЧП произошло 8 мая, дети играли на веревочном комплексе, но в какой-то момент крепление не выдержало и дети упали на землю.
Пресс-служба главка СК России по Санкт-Петербургу сообщала, что при обрушении комплекса пострадали пять человек. Ведомство начало доследственную проверку.
Санкт-Петербург
Дети
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