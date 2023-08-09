Эксклюзив 09 августа 2023, 14:13 «Все разбросало взрывом». Работнику завода в Сергиевом Посаде при взрыве осколком поранило голову «360»: работнику завода в Сергиевом Посаде при взрыве осколком поранило голову Телеканал «360»

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Работник Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Олег Шваров рассказал в беседе с «360», что во время взрыва ему поранило осколком голову. По словам собеседника издания, сейчас он чувствует себя нормально.

«Врачи говорят, жить буду», — посмеялся мужчина.

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Шваров сообщил, что во время взрыва работал. Рядом с ним был его коллега, но тот отделался шишкой на макушке.

«Ничего не увидел, работал за станком, сверлил детали. Взорвалось, стекла посыпались, ну и на голову стекло упало — окно рядом было. Двери повылетали, все разбросало взрывом», — рассказал собеседник издания.

В больницу в Сергиевом Посаде попали 43 пострадавших при взрыве на заводе. Еще пять человек могут находиться под завалами — на месте происшествия работают 16 бригад скорой помощи и три бригады медицины катастроф.

Местный житель Евгений в беседе с телеканалом рассказал, что он был первым, которого доставили в медучреждение. Врачи наложили ему четыре шва на лице.