Эксклюзив 20 февраля 2023, 16:55 «Все произошло моментально». Женщина объяснила, из-за чего ребенок порезал отца Мать порезавшего отца мальчика: муж не держит зла на ребенка

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Ранее стало известно, что 10-летний мальчик порезал отца ножом из-за отказа играть с ним в компьютерную приставку посреди ночи. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash. Что на самом деле произошло в Уфе 19 февраля «360» рассказала мать ребенка.

Со слов дочери женщина рассказала, что ребенок играл с отцом. В какое-то время родитель уснул на кровати рядом с сыном и мешал тому спать. Ребенок хотел переложить отца. Мужчина спросонья огрызнулся на сына, и между ними произошел конфликт.

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«Меня посреди ночи разбудила дочь. Я подбежала к мужу, тот повернулся ко мне спиной и я заметила кровь. Тут же вызвала скорую помощь. Я даже не успела понять, когда сын успел нанести такие раны отцу. Все произошло моментально», — рассказала уфимка.

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По словам женщины, нож был зубчатый, его изъяли правоохранительные органы. Сейчас мужчина находится дома, с больницы его отпустили сразу, прописали обезболивающие таблетки.

«Отец не держит на ребенка зла. Мы сейчас всячески оберегаем сына, он у нас и так больной», — добавила мать.

Ранее в сети распространилось видео, где отец швырнул маленького ребенка в снег после того, как малыш упал в лужу. По словам дедушки мальчика, в семье никогда не наблюдалось насилия над детьми.