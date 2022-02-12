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    12 февраля 2022, 17:00

    «Все под контролем». Пушилин рассказал, где произошел взрыв в ДНР

    Глава ДНР Пушилин заявил, что взрыва в Донецке не было

    Анастасия Ектова

    Обстановка в столице самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в данный момент нормальная. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.

    «Все под контролем». Пушилин рассказал, где произошел взрыв в ДНР

    Новость о том, что в центр Донецка несколько минут назад прилетел снаряд калибром 152 миллиметра, по его словам, является ложной. Ситуация в республике находится под полным контролем.

    «Пока все под контролем. Небольшая движуха на линии соприкосновения. Взрыв на их (ВСУ — прим. ред.) территории», — заявил он главреду RT Маргарите Симоньян.

    Информацию подтвердил и официальный представитель Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин.

    «Вы слышали? А я ничего не слышал», — процитировал его Telegram-канал «Донбасс решает».

    Ранее подобное мнение выразил военкор Семен Пегов. Он предположил, что взрыв произошел на территории Донбасса, которая находится под контролем официального Киева.