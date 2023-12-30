Важное 30 декабря 2023, 20:30 Все организаторы атаки на Белгород понесут неотвратимое наказание МИД предупредил организаторов атаки на Белгород о неотвратимом наказании Unsplash

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Все организаторы и исполнители обстрела Белгорода понесут неотвратимое наказание. Об этом предупредили в МИД России.

«Киевский режим вновь показал свое бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода из реактивных систем залпового огня», — заявили в ведомстве.

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К организации теракта причастны британские и американские консультанты, которые подстрекают украинские власти к противоправным преступлениям. Ответственность за случившееся также несут страны Евросоюза, накачивающие ВСУ вооружениями, подчеркнули дипломаты.

Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства на заседании Совбеза ООН, в том числе на предмет использования ВСУ запрещенных кассетных боеприпасов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за атакой ВСУ по Белгороду стоит Великобритания. Власти этой страны запретили Украине вести переговоры с РФ, сделав ставку на «победу на поле боя».