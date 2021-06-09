Все оперативные службы привели в готовность из-за медведя в Мытищах

Все оперативные служба Мытищ привели в готовность из-за сбежавшего бурого медведя. Откуда именно пришел хищник пока неизвестно, но его продолжают искать на территории городского округа.

«По поручению главы городского округа все оперативные службы приведены в готовность. Все предупреждены и проинформированы, куда сообщать о медведе», — сообщила пресс-служба администрации Мытищ.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб сообщило, что хищник сбежал из частного гольф-клуба в ночь на 8 июня. Но в клубе заявили, что не имеют зверинца. Местные власти полагают, что медведь мог выйти из леса.

Сейчас поисками занимаются правоохранители, сотрудники охотхозяйств Мытищинского и Королевского подразделений.

Министерство экологии и природопользования региона призвало жителей Подмосковья не контактировать с хищником.