Происшествия 17 августа 2023, 17:36 Все московские торговые центры «заминировали» с территории Украины РИА «Новости»: в Москве «заминировали» все торговые центры РИА «Новости»

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В Москве во все торговые центры разослали анонимные сообщения якобы о минировании зданий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

«Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва в торговых центрах Москвы», — уточнил источник.

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По предварительным данным, сообщения поступили с территории Украины. Специалисты оперативных служб уже приступили к проверке. При этом торговые центры не проводят эвакуации, добавил собеседник агентства.

Утром в четверг, 17 августа, появилась информация о закрытии московского парка «Зарядье» из-за сообщения о минировании. Работников общественного пространства и посетителей эвакуировали. Письмо с угрозой взрыва якобы отправил студент одного из московских вузов. Однако его мать сообщила, что молодой человек находится под домашним арестом и не имеет доступа к средствам связи.

Накануне работники парка также получили письмо с угрозой взрыва, в котором неизвестный требовал перевести 666 миллионов рублей 18-летнему рэперу.