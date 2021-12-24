Все многоквартирные дома подключили к теплу после аварии в Улан-Удэ

Все многоквартирные жилые дома в Улан-Удэ подключили к теплу после аварии на теплостанции, но обогреватели там все еще нужны. Информация об этом появилась на официальном сайте республики Бурятия.

«По состоянию на 06:00 на ТЭЦ-1 в работе три котлоагрегата, переключение потребителей тепломагистрали № 5 на тепломагистраль № 6 произведено в 19 часов. В 23:55 подано напряжение от трансформаторов на электропитание оборудования котлов № 8 и № 9. К 06:00 все многоквартирные дома подключены к теплу», — передали в оперштабе республики.

Там же уточнили, что постепенный запуск котлов продолжается. Мэр города Игорь Шутенков сообщил, что снижения параметров их работы удалось не допустить, поэтому температура в домах должна повыситься достаточно быстро.

Ранее сообщалось, что нагрузка на электросети в городе выросла на 30-40% из-за случившегося. Из-за этого жителей попросили регулировать мощность электроприборов и не пользоваться ими без необходимости, на период устранения последствий аварии появилась возможность въехать во временные отапливаемые помещения. Также в мэрии закупили 500 отопительных приборов, которыми можно временно взять, из них 260 уже выдали.

При этом власти города не станут отключать электроэнергию в частном секторе для уменьшения нагрузки на электросети, хотя такая возможность рассматривалась.

Авария на ТЭЦ произошла в Улан-Удэ 23 декабря. На станции возникло задымление из-за того, что вспыхнула электропроводка. Из-за этого в Бурятии ввели режим ЧС. Возвращение в штатный режим запланировано на субботу.