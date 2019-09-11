Все лесные пожары в Иркутской области потушили

В Иркутской области потушили все лесные пожары — на утро 11 сентября не зафиксировано ни одного очага.

«На утро 11 сентября в лесном фонде Иркутской области нет лесных пожаров. Накануне, 10 сентября, был ликвидирован очаг на 35 гектаров в Бодайбинском районе», — сообщили в областном правительстве.

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В тушении последнего пожара были задействованы пять специалистов лесной охраны и одна единица техники.

В то же время в ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» предупредили, что 11 и 12 сентября в Балаганском районе ожидается пожароопасность пятого класса. Жителям этого района рекомендовали соблюдать правила пожарной безопасности.

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22 августа в Иркутской области отменили режим чрезвычайной ситуации, который действовал из-за масштабных лесных пожаров. В августе площадь горения превышала 700 тысяч гектаров, число очагов доходило до 150, в зоне задымления находилось более 100 населенных пунктов.

В середине августа, когда на севере и северо-востоке региона прошли дожди, площадь лесных пожаров начала сокращаться.