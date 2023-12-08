Происшествия 08 декабря 2023, 12:01 Все, кто был в доме, сгорели. Волонтеры сообщили о гибели животных в приюте Шувакиша Сгоревший приют в Шувакише сняли на видео, жертвами ЧП стали собаки и кошки

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Все кошки и собаки, которые находились в помещении приюта, сгоревшего в поселке Шувакиш в Екатеринбурге, погибли. Об этом сообщили сотрудники благотворительный фонд «ЗООзащита». Видео с места ЧП появилось в паблике организации во «ВКонтакте».

По информации активистов, выжить смогли только те животные, которые находились в вольерах на улице. В фонде подчеркнули, что теперь очень важно найти волонтеров, которые смогли бы забрать выживших и отвезти на передержки.

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«Также сейчас надо найти эти самые передержки. У нас абсолютно нет мест, не знаем, куда сажать. Если вы готовы кого-нибудь на время разместить к себе — пишите», — призвали сотрудники.

По последним данным, в общей сложности речь идет о 18 собаках. Трех небольших животных согласились взять к себе соседи.

Хозяева приюта, по предварительной информации, находятся в больнице — они получили ожоги. Официально эти данные пока не подтвердили.

Помогать животным сейчас приходится в очень тяжелых условиях — на улице стоит мороз под 40 градусов.

В МЧС ранее указывали, что тушение пожара осложнялось из-за экстремально низкой температуры воздуха.

В 13:07 по местному времени открытое горение в приюте удалось ликвидировать. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций, уточнили в пресс-службе ведомства.