Эксклюзив 12 марта 2024, 01:46 «Все кости раздроблены». Мужчина сломал нос сотруднице бара в Челябинске Избитая в Челябинске сотрудница бара рассказала о сложной операции на нос Телеканал «360»

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Житель Челябинска ударил по лицу девушку-промоутера и сломал ей нос. Это случилось после того, как мужчине отказали во входе в клуб. Пострадавшая рассказала «360» о последствиях нападения.

Все произошло в ночь на 9 марта в одном из ночных заведений на улице Кирова в Центральном районе. Сотрудница заведения спустилась к выходу, чтобы встретить очередных гостей. В это время у дверей стояло много людей, желающих отдохнуть в баре. В какой-то момент хостес вежливо попросила незнакомого пьяного мужчину не задерживать очередь и отойти.

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После этого к ней подключились охранники. Челябинец начал возмущаться, что его не пустили. Когда он стал оскорблять девушку, она попросила его не разговаривать с ней в таком тоне.

«После этого произошел удар, я на какой-то момент отключилась. Потом управляющая увезла меня в травпункт. Врачи диагностировали сотрясение мозга и перелом носа со смещением. В ближайшие дни будет сложная операция, ведь все кости раздроблены. Практически из ничего нужно будет собирать новый нос», — отметила она.

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Пострадавшая написал заявление в полицию. Извинений со стороны обидчика она лично не получала. Девушка надеется, что мужчину накажут по заслугам, ведь такой же случай может произойти и с кем-нибудь другим.

По данным регионального МВД, личность подозреваемого оперативно установили. Им оказался 38-летний местный житель, его задержали.

Видео с места появилось в Сети. Судя по кадрам, мужчина пришел в бар и охрана его не пустила, тогда он устроил перепалку с персоналом. В какой-то момент дебошир ударил по лицу девушку, помогавшую следить за порядком. После этого он скрылся в неизвестном направлении.

Сейчас челябинец находится в отделе полиции, свою вину он признал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.